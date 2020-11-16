《鬼滅之刃 無限列車篇》中炎柱與炭治郎各自都有一場精彩的刀劍決鬥，令人看得熱血沸騰！而日本網民就投票選出16位「最強ACG劍士角色」，《週刊少年JUMP》門派大量劍士入圍，而《FFVII Remake》的古蘭特就成為唯一上榜的Game角色！那究竟《鬼滅》幾位主角排名有多高？

動漫最強十六劍 網民改寫ACG兵器譜👇

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同場加映：《鬼滅之刃無限列車篇》影評（微劇透注意）👇

【微劇透影評】《鬼滅之刃 無限列車篇》電影終於在港上映，《香港01》科技玩物記者首日馬上入場，另加13個入場前必讀要點補完劇情。

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完全版文章：《鬼滅之刃無限列車篇》影評｜5大看點平反原作＋入場前補完導讀

入場前不妨看看以下13個關鍵字，保證好睇多一倍！👇👇

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同場加映：《鬼滅》大熱｜宮崎駿被記者逼問感想動怒 大師也被鬼滅騷擾？

《鬼滅之刃 無限列車篇》大收204億日圓，《千與千尋》票房紀錄或被破，有日媒自稱詢問宮崎駿對《鬼滅》熱潮看法。

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同場加映：PAD鬼滅之刃首刷4大角色推介

《鬼滅之刃 無限列車篇》近日與《Puzzle & Dragons 龍族拼圖》（PAD／P&D／パズドラ)轉珠手遊推出合作任務，即睇首刷4大目標角色，以及用法分析。

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完全版文章：PAD鬼滅之刃首刷4大角色推介 炭治郎不算最好用 中這5款必重刷

同場加映：鬼滅之刃作者吾峠呼世晴是美女？

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》11月12日香港上映，有傳《鬼滅》作者吾峠呼世晴「真人靚女相」近日網上瘋傳，真定假？

完全版文章：鬼滅之刃無限列車｜作者吾峠呼世晴是美女？14個入場前必識小知識