《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》電影版11月12日香港上映！這部日本上映24日大收200億的人氣作品，故事承接卡通動畫頭24話劇情。如果你仍未睇過TV版／原作漫畫，又或者久未翻看沒記憶了，不知道什麼是鬼血術和全集中，想不起無慘、九柱是誰，不妨看看這篇「《鬼滅 無限列車篇》入場前導讀」，了解14個關鍵字，幫助你理解劇情！

👌14個必識鬼滅關鍵字 吾峠呼世晴「真面目」曝光？👌

了解14個關鍵字，入場看得更爽！另外，究竟吾峠呼世晴的真人是否美女？即睇！

+ 12 + 12 + 12

👻【微劇透／慎入】以下情報卡有輕微劇透成份 👻

以下還有為已看過頭24集動畫者而設的進階介紹，雖然原著已是4年前作品，如果仍然很介意被輕度劇透，請慎入。

+ 2 + 2 + 2

👇同場加映：《鬼滅之刃》票房破200億 6大現象超誇張 戲院變動漫節現場👇

+ 43 + 43 + 43

完全版文章：《鬼滅之刃》票房破200億日圓 6大現象超誇張 戲院變動漫節現場

👇同場加映：三上悠亞萬聖節瞓身扮《鬼滅》禰豆子👇

《鬼滅之刃 無限列車篇》大收200億日圓！早前AV女優三上悠亞都趁熱鬧扮禰豆子出IG圖、勁呃16萬like，能否打入「我最想他／她扮演鬼滅真人版角色」投票Top 10位置？

+ 2 + 2 + 2

完全版文章：鬼滅之刃｜選票真人版禰豆子心水演員Top 10 三上悠亞竟不入圍？

👇同場加映：廿四孝爸爸自製日輪刀 330円成本做到👇

日本有位廿四孝爸爸以3款110日圓店小物Low-Cost自製炭治郎「日輪刀」，成本330日圓更自帶水之呼吸效果！兩日獲得了13萬讚好！

+ 2 + 2 + 2

完全版文章：鬼滅之刃｜廿四孝爸爸自製日輪刀 330円成本做到 Cos炭治郎必學

👇同場加映：衛詩雅Low-Cost扮禰豆子造型可愛👇

完全版文章／港星動漫cosplay look：鬼滅之刃｜衛詩雅Low-Cost扮禰豆子造型可愛 網民話想背她一輩子

同場加映：禰豆子聲優鬼頭明里 真係咬住轆竹配音？👇 👇

鬼頭明里 1994 年10月16日於日本出生愛知縣，生日過後就26歲了。身高 153 公分的明里身形小巧可愛，樣子亦夠實力當女團小偶像。

+ 23 + 23 + 23

完全版文章：《鬼滅之刃》禰豆子聲優鬼頭明里 真係咬住轆竹配音？｜數碼女神