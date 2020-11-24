《龍貓 Totoro》｜吉卜力官網公開的第三彈動畫劇照中，宮崎駿最可愛作品，大中細龍貓、貓巴士最得小朋友歡心電影終於推出免費任用圖輯，《龍貓 Totoro》50張高清劇照的角色表情豐富、動作搞怪，相信將會成為極佳的 meme 圖素材。

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👇👇吉卜力宮崎駿《龍貓 Totoro》50張高清劇照👇👇

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同場加映：吉卜力宮崎駿《幽靈公主》50張高清圖 免費做meme圖﹑Wallpaper

《幽靈公主》｜吉卜力官網公開免費動畫劇照的第二彈，由宮崎駿操刀的《幽靈公主》，在全球的票房極早，在《千與千尋》推出前曾是日本電影史上票房榜首。人類和森林神祇衝突的故事下，《幽靈公主》的對戰埸片極豐富。如當初因為主題和封面錯過了《幽靈公主》的話，筆者極強烈鼓勵大家睇一次。

👇👇吉卜力宮崎駿《幽靈公主》1 - 25張高清劇照👇👇

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同場加映：《鬼滅》大熱｜宮崎駿被記者逼問感想動怒 大師也被鬼滅騷擾？

《鬼滅之刃 無限列車篇》大收204億日圓，《千與千尋》票房紀錄或被破，有日媒自稱詢問宮崎駿對《鬼滅》熱潮看法時，動畫大師反應激動！

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完全版連結：《鬼滅》大熱｜宮崎駿被記者逼問感想動怒 大師也被鬼滅騷擾？