《鬼滅之刃 無限列車篇》票房大收204億日圓，有《鬼滅》就有收視，某中文網媒未查明出處就發放「鬼滅作者真人美女圖」（相關文章），日本媒體同樣也不擇手段，為做大《鬼滅》新聞，竟然令《千與千尋》導演宮崎駿躺著也中槍，聽講大師激怒！

文章網上版由日本YAHOO!轉載（Yahoo.jp截圖）

日本八封雜誌《FLASH》11月8日在網上刊登一篇「宮崎駿心情複雜：鬼滅大熱與我無關」報道。內容提及已經退休、現年79歲的宮崎駿，因《鬼滅之刃》大收旺場而非常不快（日文原文：イライラ 表示憤怒的狀聲詞）。

轉載網頁Yahoo.jp 短時間收到9000個留言，而且絕大部份負評！有人認為，宮崎爺爺是日本新社會現象「鬼滅騷擾」（キメハラ）的受害者！究竟這個新詞何解？這篇訪問又出了什麼大問題？

何謂「鬼滅騷擾」？宮崎駿點解咁嬲？即睇詳細報道👇

+ 4 + 4 + 4

網民9000留言點睇？竟然有人插埋宮崎駿一份？👇

日本Yahoo！留言板9000個留言中，大部份批評記者欠專業。雖然如此，但其實宮崎駿退休前亦是一個愛對年青說教、言談辛辣的人，所以也頗多網民看他不順眼，罵他的人不少：

同場加映：《無限列車篇》14個入場前必識關鍵字👇

+ 8 + 8 + 8

《鬼滅》作者吾峠呼世晴「真人靚女相」近日網上瘋傳，想知真定假？請點擊完全版文章：鬼滅之刃無限列車｜作者吾峠呼世晴是美女？14個入場前必識小知識

同場加映：《鬼滅》呼吸法竟由韓國發明？👇

《鬼滅之刃》在韓國網上世界同樣盛況空前，最爆話題竟然是「呼吸法韓國起源論」無論是認真或開玩笑，當中理論及考證頗具心思：

炭治郎對耳環都辱華？文章連結：《鬼滅之刃》起源｜呼吸法竟由韓國發明？韓國網民4大反鬼滅言論

同場加映：《鬼滅》6大現象超誇張 戲院變動漫節現場👇

+ 43 + 43 + 43

完全版文章：《鬼滅之刃》票房破200億日圓 6大現象超誇張 戲院變動漫節現場

👇同場加映：三上悠亞萬聖節瞓身扮《鬼滅》禰豆子👇

《鬼滅之刃 無限列車篇》大收200億日圓！早前AV女優三上悠亞都趁熱鬧扮禰豆子出IG圖、勁呃16萬like，能否打入「我最想他／她扮演鬼滅真人版角色」投票Top 10位置？

+ 2 + 2 + 2

完全版文章：鬼滅之刃｜選票真人版禰豆子心水演員Top 10 三上悠亞竟不入圍？