動物森友會／動森攻略｜感恩節活動在今日（26/11）舉行，一日限定的活動中將有新 NPC 廚師「富藍」出現，玩家要幫他找來不同的食材，完全感恩節大餐料理，收集全套 12 款的感恩節限定 DIY。想在活動完結前全部收集？點下圖放大睇活動流程﹑食材要求，以及「富藍」需要什麼秘密食材吧。

26／11 感恩節活動（遊戲截圖）

👇👇感恩節活動流程﹑玩法👇👇

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👇👇「富藍」所需食材一覽 附秘密食材要求👇👇

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👇👇感恩節DIY﹑「富藍」任務限定家具一覽👇👇

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同場加映：本田翼直播盲撐《鬼滅》 二個牽強理由狂踩《海賊王 One Piece》

日本女演員本田翼愛打機愛動漫，近日（11月23日）在自家YouTube清淡直播中表示自己是《鬼滅之刀》及另一少年JUMP新人氣作品《咒術迴戰》，勁踩《海賊王 One Piece》？原來另有真相？

👇👇本田翼勁踩《One Piece》，佢又係《鬼滅》腦殘粉絲？👇👇

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