【開箱．試玩】《幪面超人555》SIC 2020年新版推出一段短時間，讚彈反應兩極，有人表示超好扭，亦有人覺得不如2005年安藤賢司雕製的舊版SIC Vol.28。無圖無真相，馬上開箱比一比。

先睇包裝盒，好厚好厚！

招牌「起動」姿勢。（鍾世傑 攝）

3個原因撐新版 誰說不像SIC？不服來辯！

+ 32 + 32 + 32

2020 VS 2005 新舊SIC Faiz 大比拚

+ 6 + 6 + 6

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開箱試玩 雕刻界名人大山竜創作的新S.I.C.《幪面超人空我》！

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