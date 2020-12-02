2020年快將完結，今年你玩過幾多款手機遊戲？Google Play 香港發表了2020年度最佳排行，愈被罵愈多人玩的《原神》成最大贏家！一齊睇睇TOP 20 手遊名單，盡快DL所有錯過了的好game。

《原神》單單在Google Play store 下載數達1000萬次！如計算iOS 及其他平台版本，上線30天內總營收將達到驚人了的2.45 億美元！難怪會成為Google Play 2020年最佳作。TOP 20中還有其他19隻作品，快看看有否你未玩過的好game吧！

Google Play 2020年度20隻最佳遊戲全名單

強烈建議睇睇尾段的獨立創作，有兩款台灣、香港代表作品，值得支持下載試玩。

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同場加映：《便娘Collection》好玩之處意想不到

「好玩唔玩，玩屎？」無錯，大家只是被所謂的學識認為大便就是無聊和污穢，其實大便也能是遊戲的內容，而且非常有意義。

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詳細介紹請點擊看原文：《便娘Collection》好玩之處意想不到 官方推薦：邊拉屎邊打怪

同場加映：《PAD x 鬼滅之刃》首刷4大角色推介

《鬼滅之刃 無限列車篇》與《Puzzle & Dragons 龍族拼圖》（PAD／P&D／パズドラ)轉珠手遊推出合作任務，推出炭治郎、禰豆子等16款角色，即睇首刷4大目標角色，以及用法分析。

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其他14個角色用法介紹 請點擊看原文：PAD鬼滅之刃首刷4大角色推介 炭治郎不算最好用 中這5款必重刷