【Zelda無雙/薩爾達無雙：災厄啟示錄攻略】Switch的Zelda無雙相信不少玩家都玩得七七八八，不過亦有玩家可能心大心細未買，不知今次「無雙」伏不伏、好不好玩。以下就同大家評價：

👇Zelda/薩爾達無雙:災厄啟示錄 10大優/缺點速評👇

+ 5 + 5 + 5

評測總結：

《Zelda無雙：災厄啟示錄》是目前為止最出色的合作類型無雙，此作與原作的契合度完美，戰鬥有無雙的爽快感，更善用到希卡道具作為作戰對策。不過最出色的還是劇情方面，雖然有人可能會對「不是正規的100年前大戰啊」而感到失望，但筆者個人覺得這個有點像if線的舖陳，能夠圓夢已很感動。此作的各方面都優秀，不過缺點還是那個FPS...不知道未來如果有Switch Pro能否解決。

👇Zelda無雙 全18角色資料 連技/特殊強化（劇透注意）👇

+ 35 + 35 + 35

👇Zelda無雙/薩爾達無雙:災厄啟示錄 必學12戰鬥技巧👇

+ 7 + 7 + 7

👇更多Zelda無雙:災厄啟示錄攻略👇

同場加映：👇伊織萌 X 萊莎新相 & 官網真人化截圖👇

【萊莎鍊金工房】可能是上次TGS直播節目大收旺場，KOEI TECMO再一次找來伊織萌Cosplay萊莎。今次更是變本加厲製作出「真人版」的萊莎官網，有瞓身短片之餘再大放送數張新相，廢話少講一齊看靚相吧：

+ 21 + 21 + 21

詳細文章：伊織萌神還原萊莎鍊金工房 遊戲官網變真人 瞓身Cosplay超吸睛