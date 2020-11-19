【萊莎鍊金工房】可能是上次TGS直播節目大收旺場，KOEI TECMO再一次找來伊織萌Cosplay萊莎。今次更是變本加厲製作出「真人版」的萊莎官網，有瞓身短片之餘再大放送數張新相，廢話少講一齊看靚相吧：

👇伊織萌 X 萊莎新相 & 官網真人化截圖👇

😍伊織萌Cos女版坊屋春道究竟有幾吸引？！😱

更多伊織萌：伊織萌《男兒當隻揪》系列拍性感Cosplay封面 漫畫秒售罄炒貴5倍

😍伊織萌瞓身試玩日本製超豪華電競椅👇

更多伊織萌：日本Cosplay女神伊織萌代言豪華電競椅 10件事認識有180萬粉もえ

👇超靚1比1等身大萊莎 大腿鍊金術士逐點睇👇

生產過程：萊莎鍊金術士1比1等身大Figure商品化靚圖 想抱大腿回家要6位數

👇同場加映：歷代 Final Fantasy 最正女神投票排行👇

【Final Fantasy（FF/最終幻想/太空戰士）】各代的女性角色或女主角都受人愛戴，最近一代FF7R的Tifa及Aerith之爭在網絡間更是世界大戰。日本的Goo Ranking早前就舉行了FF最美女神投票，一齊看看他們的投票結果：