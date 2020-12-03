Gundam 1:1 RX-78高達橫濱行走！34個可動細節　園區周邊商品公開

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日本知名玩具大商萬代 BANDAI 近年來密集籌備「GUNDAM GLOBAL CHALLENGE」相關計畫，其中最高潮的重頭戲就是要為全球資深高達迷，打造出史上第一台真的能行走的高達！在耗時 6 年後的現在，以 RX-78-02 初代高達為外型、高達 18 公尺高的高達機械人終於正式在橫濱揭露真面目，並對外公開展示這台高達霸氣行走至人類面前的歷史場面。

日本媒體在這週一就獲邀親自去觀看親自去觀看「横浜港の山下ふ頭」這台以 1 比 1 量身打造、高達 18 公尺的巨型高達機器人成品，透過下面影片可以看見這台機器人霸氣展現全身可動的 34 個關節，同時人們還可以進入駕駛艙模擬操控高達的快感！

點擊圖片看行走細節

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看「高達跨出歷史性那一步」的動作，簡直栩栩如生。這輛高達機器人將於 12 月 19 日正式開幕給所有遊客前往橫濱高達園區參觀，入場需要購買票券，成人票價為 1650 円，兒童為 1100 円，高達塔則為 3300 円，同時園區內當然還有買不完的周邊商品。展期至 2022 年 3 月 31 日，展期有超過一年以上的時間，所有高達迷肯定都希望疫情快點解禁了。

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現場亦有大量限定產品發售：

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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