Netflix《返校》台劇版係改篇自台灣製同名驚嚇遊戲，此作除了遊戲原作，2019年的改篇電影後短短一年再拍劇集。睇完頭兩集，很多網民都覺得故事跟原作相差頗大，幾乎有如平行時空！馬上為你補完原作故事，為未來全8集台劇版做準備！

睇前必知要點1至3👇

《返校》遊戲：人心比生化危險更恐怖👇

👉《返校》由台灣「赤燭遊戲」，2017年於Steam發生。故事年分為1962年，臺灣國民黨政府以反共產主義之名，頒布臺灣省戒嚴令管制言論思想。而遊戲就是上演於這白色恐怖時期的一場校園悲劇。

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《返校》劇集：原創新作現代版？👇

👉今次由台灣公共電視改篇的台劇版本，共分為8集，每星期Netflix會上架兩集，直至2020年12月尾。

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《返校》電影：自由有價非垂手可得👇

👉電影版只是對原作的陳述方式和次序做出重整，原作角色統統有出現，並無重大改動，共奪得5項金馬獎，相當威水。

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