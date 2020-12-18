《還願》｜赤燭遊戲這幾年間成為熱議對象，第二款遊戲《還願》當時因諷刺中國政治成為玩家的焦點，話題性不下《返校》。原以為經過一年的沉寂，《還願》有機會再次出現在數位平台上。沒想到《Cyberpunk 2077》開發商 CD Projekt 旗下的 GOG 平台，竟中斷《還願》的上架安排，甚至重新上架消息，到下架之間只經過不到 6 小時。

👇👇赤燭《還願》再次被下架事件 疑中國玩家拖壓令GOG就範👇👇

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同場加映：Netflix《幽遊白書》真人版日本/香港選角預測 柏豪最啱扮幽助？

網上傳出，Netflix將開拍《幽遊白書》日本真人版劇，此作亦為《Hunter x Hunter》冨樫義博的成名作，預料真人版會由《今際之國的有栖》製作班底「ROBOT」接手（檔期未定）、《全裸監督》坂本和隆擔任執行製作。官方雖然仍未公布選角，但大家一定很期待吧，本文將對日本版及港版（如有）選角作「無責任預測」！

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想知戶愚呂兄弟港版選角建議？即睇：Netflix《幽遊白書》真人版日本/香港選角預測 柏豪最啱扮幽助？