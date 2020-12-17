初代Pokemon黃版彩蛋22年後發現！原來不用學閃光也能照亮洞穴

家喻戶曉的任天堂 IP《寶可夢》（Pokemon／寵物小精靈）系列至今已經推出了八個世代，並跨越了任天堂旗下的六代掌機。即使如此，開啟這整個系列的初代作品至今仍然是不少粉絲心目中難以取代的經典。

《Pokemon》初代作品《Pokemon：紅綠版》於 1996 年正式在 Game Boy 掌機上推出之後，立刻成為了一款席捲全球的國民遊戲。而在初代上市兩年後，任天堂也為了配合動畫版本的開播，推出了《Pokemon：黃版》（又稱「比卡超版」），讓玩家能夠與那隻不願意待在Pokemon球中的比卡超一同展開冒險。然而時隔 20 多年，一個隱藏在這款作品中的有趣彩蛋再次引起了玩家們的熱烈討論。

▼▼▼原來只要這樣做就能清楚看到黑暗的洞穴了▼▼▼

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用戶 laggia 近日在 Reddit 分享，當玩家在《Pokemon：黃版》中讓比卡超學會了「十萬伏特」或是「打雷」等招式之後，如果在全黑的洞穴中跟比卡超對話，就能夠短暫照亮四周。雖然這個「彩蛋」在多年前就已經開始在網路上流傳，不過有不少玩家紛紛表示這是他們第一次看到這個彩蛋的真實樣貌。

影片當中，玩家帶著比卡超進入了一個全黑的洞穴，然後讓他學習「打雷」的招式，接著比卡超透過臉頰使出招式的小動畫就這樣出現在畫面中間，短暫地照亮了黑暗。《Pokemon》系列的粉絲們對於這個小彩蛋的存在都感到相當驚訝，不少人在這之前根本就不知道有這回事「都出了快 30 年，我現在才知道。」、「我在這系列中的遊玩時間肯定超過了 30000 小時，就連我也不知道這個。」另一位玩家也跟著附和。（編按：不過玩了 30000 小時應該是不用閃光都輕易穿過洞穴了）

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另外，也有其他人表示想要觸發這段動畫的話，其實根本不需要先讓比卡超學會特定的招式，事實上，如果比卡超心情不好的話，跟他對話時就會放電照亮四週。所以如果當比卡超在進入洞穴時也不高興的話，同樣能夠達到類似的效果。

雖然不少玩家認為這個彩蛋或許能夠取代遊戲中必須佔一個技能欄位的秘傳技「閃光」，但運用這個方式觸發的亮光頂多只能維持幾秒鐘的時間。不過如果玩家勤勞一點，每走幾步就觸發一次的話，或許能夠使用這種方式走完整個洞穴。

即使這個彩蛋在技術上來說並不算是全新的發現，但對於不少從 1998 年就投入在這系列中的死忠粉絲來說，這確實是個相當新鮮的消息。就算是一款已經推出 22 年的遊戲，玩家們仍然能夠在遊戲中發現各種驚喜，也再次證明了《Pokemon》系列歷久不衰的魅力。

Did you know? In Pokemon Yellow, Pikachu can briefly light up a cave after learning Thunderbolt or Thunder! pic.twitter.com/nV07MSUYvB — Dobbs (@ethandobbs) December 3, 2020

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