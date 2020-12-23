【玩具開箱】ROBOT魂海盜高達 X1改 Crossbone Gundam EVOLUSION SPEC

2014年版ROBOT魂「X1 fullcloth」炒價從未回落，證明X1是長賣長有；BANDAI以漫畫版「長谷川裕一 style」為主題，推出2020年版「Crossbone Gundam 海盜高達X1/X1改 EVOLUTION-SPEC」（以下簡稱「海盜高達X1改Evo」），身型、武器、動作都盡量重現漫畫原作神態。

海盜高達X1改Evo（鍾世傑 攝）

海盜高達X1改Evo包裝盒比一般ROBOT魂長一倍，究竟葫蘆中賣什麼藥？即睇開箱報告！

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海盜高達 Crossbone Gundam 系列，以海盜及骷髏骨為意像，是由KATOKI HAJIME負責設計、漫畫原作者長谷川裕一負責繪畫。在漫畫中，海盜高達的線條比較「人性化」，動感十足、線條較飽滿、弧線比較多，今次海盜高達X1改Evo就標榜跟足「長谷川style」，手腳比平常的KA版高達要粗一點、身型略肥，但細節及可動位一樣高質，不會因「漫畫化」而變得簡陋。

【賣點1：身型】不再KA版 今次是長谷川style👇👇

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《香港01》科技玩物頻道記者覺得，海盜高達 X1改 EVOLUSION SPEC的身型跟漫畫，不像平常Katoki版那麼直線硬朗，單純Ka企人字型站立，其實身型並不漂亮。反而因為它的多種關節做得很好，動作自然，郁動範圍大，應該多做不同pose去拍照才不會浪費差不多500元的身價。

【賣點2：動作】高難度動作變得無難度👇👇

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【賣點3：新物料】全新使用硬膠製作的ABC披風究竟點安裝？👇👇

海盜高達X1改Evo（鍾世傑 攝）

【總結：85分】配件極多又實淨，不會有邊玩邊甩件的問題。非長谷川fans或會嫌它身型短小微胖，但記者反而覺得在一埋KA氏起角高達中，有隻與別不同的都幾好，找漫畫看看、多玩點動作，對ROBOT魂 海盜高達 Crossbone Gundam X1 EVOLUSION SPEC的觀點就會「Fit晒」。（定價8,250日圓 / 香港市價約$500）

【玩具開箱 同場加映】：400mm高 Dynaction EVA初號機👇👇

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【玩具開箱 同場加映】：勇者指令食玩FIRE DAGWON👇👇

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【玩具開箱 同場加映】：SIC幪面超人555👇👇

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