Netflix漫改日劇《今際之國的有栖》有何賣點？電影級製作、《欺詐遊戲》式心理Game，以及《殺戮都市》Style東京實景求生逃殺，都叫人拍案叫絕！但其實這些元素，都不及女主角土屋太鳳集集貼身運動背心造型吸引！

Netflix《今際之國》單是宣傳海報上已經有4位靚女。

實不相瞞，8集中各靚女演員，加上《30歲魔法師》町田啟太，才是《香港01》科技玩物記者兩晚煲8集的原動力。送上10位《今際之國》靚女介紹，連出幾分鐘就爆頭死的學生妹也不放過！

土屋太鳳換過幾多件背心仔？👇👇

雖然故事沒交代背景，但明顯是在一個屬於只餘下少數人口的東京23區，照理物資應該不足，但土屋太鳳的小背心卻可以不斷換款，同你數數她究竟換過幾多次衫：

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三點式朝比奈彩 性感OL水崎綾女「人肉搜尋」今際9美女😍😍

水著女朝比奈彩在劇中全程三點式，打到開晒花，即睇土屋外其他9位《今際之國》美女：

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同場加映：NHK選《美少女戰士》人氣角色50強👇👇

日本NHK電視台早前舉辦「全美少女戰士Sailor Moon 動畫版大投票」，即睇50位最受歡迎角色排名。

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完全排名榜 請點擊收看：NHK選《美少女戰士》人氣角色50強 月野兔只得第2 附5大人氣MV

同場加映：Netflix《返校》及10套令人心寒的驚慄作👇👇

Netflix 12月上架《返校》（台灣遊戲改篇劇）以及《Sweet Home》最高成本韓國漫畫真人版喪屍科幻劇，屬12月必煲之作！

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完全版內容：Netflix《返校》對憾韓劇《Sweet Home》 10套令人心寒的驚慄作