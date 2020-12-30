動物森友會/動森攻略｜跨年活動公開　日本限定注連繩入手教學

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【動物森友會／動森／動物之森】聖誕節完結馬上又有新的活動，如果今年大家出不到去玩，不如在島上和朋友﹑島民一起跨年倒數，《動森》已為玩家準備一連串的活動和新裝飾。想拿到限定的「新年帽」，以及日本地區才買到的「注連繩裝飾」？今次的攻略就不能錯過。

👇👇《動森》跨年活動內容　12/31日當晚有咩玩？👇👇

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👇👇12/31前限定傢俱﹑裝飾　12粒葡萄關新年咩事？👇👇

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👇👇日本限定「注連繩」點拎？👇👇

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