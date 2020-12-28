【PS5】即將踏入2021年，新一代的PS5主機亦已面世快兩個月，但目前PS5仍然全球性缺貨，因而令這一兩個月發生多起和搶奪PS5有關的事情，最誇張的是更有和「援交」（援助交際）有關的案件。

之所以會出現那麼多和爭奪、轉賣PS5有關的新聞，都是因為Sony方面供貨量不足，現在PS5在香港仍然是一機難求。唯有期望Sony可以盡快增加PS5的供應量，令大家都可以有新主機玩遊戲吧。

按圖放大看，各地PS5搶機趣事及援交釣魚事件👇👇

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同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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