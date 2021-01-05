《新・福音戰士劇場版：終》將於1月23日於日本上映，《EVA》的話題又開始熱起來。數《EVA》經典角色，沉默寡言的女角綾波麗都算數一數二。日本動漫界自綾波麗這位「無口女」出現之後，掀起了「無口屬性」角色風潮。直至最新大熱作《鬼滅之刃》，都有位略為自閉、不愛開口講話的「水柱」冨岡義勇，即睇10位最知名「無口」動漫角色！

🤫🤫 What is 無口？ 🤫🤫

👉【不是真的冇口】「無口屬性」中的無口（むくち，mukuchi）為日本語，即是閉嘴不說話的意思，而無口角色即是沉默寡言、 不愛說話的人物，不是真的講Hello Kitty、Miffy這類沒有口的卡通人物。

無嘴貓Kitty看來又的確比大口仔醒目，不過大口仔角色設計概念另有典故，大家可自行上網搜尋。

👉【扮醒目】所謂沉默是金，多言必失，聰明人選擇先聆聽後再發表意見。「無口」可令角色增加知青味及神秘感，比如《新世紀福音戰士》中的高智能謀略家碇源堂司令，其實骨子裡是個變態癡情男，只是靠長期「無口」增添神秘感，令人覺得他深不可測。

碇源堂司令參與舒適鬚刨廣告張口大笑，即時變蠢。

蔣麗芸議員，我建議你少啲講無乜用的說話。 前立法會主席曾鈺成先生

👉【反差萌】「無口」優點不單只是扮醒，雖然比喻看似離題，其實《聖鬥士星矢》處女座沙加一直閉目儲氣，當開眼之時就等如無口角色開口講話一樣，帶來「不鳴則已，一鳴驚人」的反差感及衝擊力。

處女座沙加一直閉目，當他開眼時就有一股「勁爆」的衝擊力。

👉【好像有點離題了…】同樣是富野由悠季作品，「有口」的《泰坦3》（右）是否比「無口」的高達（左）蠢很多？

同樣是富野由悠貴作品，「有口」的泰坦3是否比「無口」的高達蠢很多？（誤）

大家應該明白無口是甚麼了，即睇10大無口動漫人物👇👇

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今次10大是日本futabanet.jp網民投票的結果。（連結）

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