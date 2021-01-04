【Louis Vuitton向鬼滅致敬？】又有《鬼滅之刃》大熱後遺症？早期曾報導，因為主角炭治郎的綠黑色市松紋羽織外套太經典、太搶眼。有日本網民決定封印家中所有綠黑格子衫，以免外出時以免當Cosplayer。最近《鬼滅》又觸發另一場「時裝車禍」，日本Louis Vuitton（LV）推出了一系列藍黑格子款式新包包，有網民Share twitter表示勁似《鬼滅》，LV Twitter慘被鬼滅洗版，超好笑。

3款可能是史上最貴的炭治郎「LV痛袋」😆😆

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即睇7大動漫時裝車禍合集😆😆

同場加映連結：幪面超人555 東京都知事撞衫【回顧時裝 x 動畫人物撞衫事件簿】

同場加映：《鬼滅之刃》《七大罪》告一段落 2020年最不捨它完結漫畫Top10

《鬼滅》作者在如日方中之時退下火線，2020年還有《七大罪》及其他8部漫畫在今年大結局，你又最捨不得那部漫畫完結？

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同場加映：《鬼滅之刃》第2季要來了？「吉原遊郭篇」音柱主線5大看點率先睇

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》刷新了《千與千尋》保持18年的日本電影票房紀錄，網上流出ufotable將於2021年續製新作《吉原遊郭篇》！

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同場加映👍：李居明建議睇《鬼滅》抗新冠肺炎！

香港堪輿學家李居明，去年曾建議香港人睇《龍珠》抗疫。2021年即將來到，牛年我們又應該看甚麼作品抗疫？

👉跟靈界有關的作品又點止得《鬼滅之刃》，馬上精選10套「靈界動漫」，睇動畫齊抗疫。

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以上只推介了5套動畫！想睇埋其餘作品推薦、李居明更多抗疫分析？請瀏覽完整全文👉👉👉鬼滅之刃｜李居明：睇《鬼滅》抗新冠肺炎！10套抗疫動畫推介

同場加映👍：小學生選2020年最景仰人物《鬼滅》角色佔據Top 10

日本小學生投票「最仰慕人物」排名，結果得票最多10位人物中，《鬼滅》角色就佔7個之多，其中一個更打低「媽媽」成為冠軍。

以上只講了第10至8名！想睇埋第7至1名係邊位？請瀏覽完整全文👉👉👉日本小學生選10大最仰慕人物 媽咪只排第2 鬼滅哪4位柱上榜？