《忍者必須死》戰鬥跑酷上癮度高　附角色/首抽推薦｜手遊快評師

【手遊快評師｜《忍者必須死》﹑《最後的克勞迪亞》】2021年首周推出了一隻話題之作，加入戰鬥元素的跑酷遊戲《忍者必須死》，本以為玩到悶的跑酷遊戲，沒想到加入戰鬥後，挑戰性提升不少。加上忍者主題和《鬼滅之刃》主角群的聲優配音，無論如何都應一試。

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

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同場加映：海賊王ONE PIECE 1000話｜全球票選Top100角色 山治不入日本三甲

《海賊王》（ONE PIECE）連載超過 23 年終於達成 1000 話的偉大時刻，為了和粉絲一起慶祝這個日子，集英社和作尾田榮一郎舉行了多個活動，包括首次全球《海賊王》Top 100 角色投票，以及粉絲出生年份對照該年《海賊王》連載內容的網站。

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