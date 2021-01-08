在 CD Projekt Red 打造的年度 RPG 大作《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）中，玩家能夠在夜城冒險的過程中遇到各式各樣的配角，甚至能夠與其中幾位發生進一步的親密關係。

然而，絕大多數可進行親密行為的角色都有各自的性向，只有當玩家為遊戲主角 V 選擇特定的性別時，才能觸發對應的戀愛劇情。然而，雖然受到許多玩家歡迎的人氣女性角色茱蒂本身的設定為一位女同志，但玩家卻在遊戲中發現了她與「男性V」之間的刪減戀愛對話內容。在這個內容引起討論之後，CDPR 官方也對此做出了回應。

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就在上週，模組設計師 FredrickFlower 發現在 PC 版本的《電馭叛客2077》中，只要透過簡單的控制台編碼轉換，就能夠觸發男性 V 與茱蒂之間的戀愛劇情。這代表了即使是選擇男性聲音和體型的 V 也能夠與茱蒂發生更加親密的關係。一般來說，如果沒有使用其他修改方式的話，只有選擇女性聲音與體型的 V 才能觸發茱蒂的戀愛劇情，而男性則會被發「朋友卡」。

此外，就如同一般女性 V 與茱蒂的劇情一樣，FredrickFlower 發現了男性 V 與茱蒂之間的戀愛劇情竟然也包含了完整的語音對白。在影片中，FredrickFlower 解釋如何透過模組修改來觸發男性 V 與茱蒂之間的戀愛劇情，也能聽到一些未被採用的對白。▼▼▼

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值得注意的是，在男性 V 與茱蒂的性愛過場動畫中，仍然能夠看到許多物件穿模的問題，似乎也暗示了這個片段確實是以女性 V 的體型製作的。不過當兩人完事之後的隔天，仍然能看到一段與女性 V 版本一模一樣的完整對話。然而，在之後另一位角色卡蘿與茱蒂的對話中，還是能聽到她向茱蒂和男性V說出「交給你們兩個女孩了」的台詞。

不少粉絲認為男性V與茱蒂之間的戀愛劇情疑似「遭到刪減」，但經外媒Eurogamer詢問後，CDPR否認這個說法，表示開發團隊也錄製了男性V與茱蒂這段對話的原因，是為了避免相關錄音檔案遺失。

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「就以製作方的角度而言，錄製兩種性別的版本僅僅只是為了讓我們的在地化團隊能夠更加輕鬆方便地處理，也能避免我們意外遺失某些內容，導致必須要重新錄製。」CD Projekt 代表解釋道「這一切真的就只是基於以防萬一的安全考量，雖然這些情況在其他語言的版本中也可能會有所不同。茱蒂一直以來都只能成為女性 V 的伴侶，這打從一開始就是我們的美術設計方向，我們並沒有刪減任何男性V的戀愛劇情選項。」

《電馭叛客2077》包含著四位可以「攻略」的NPC，他們都各自有著不同的性向。像是帕娜 (Panam) 就只能與擁有男性體型的 V 發生關係，但聲音仍然能選擇女性的；大河 (River) 則僅限定女性體型搭配任何聲音的 V。至於茱蒂則需要女性體型加上女性聲音，而凱瑞 (Kerry) 則需要男性體型和男性的聲音。

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