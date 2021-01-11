動畫電影《銀魂 THE FINAL》貫徹作品惡搞「菠蘿雞」作風，毫不客氣的借同門《鬼滅之刃》人氣，入場送作者「空知英秋」創作的10款Crossover《鬼滅》角色的收集卡！當中有一款已經炒到3000日圓，好彩抽到的話，扣除電影入場費還有錢賺！

《銀魂》最愛惡搞，作者直接講明：「沒跟《鬼滅》撞期太好了，不……一於借用《鬼滅》的人氣吧！」（新八：阿銀先生、初號機黃雀在後呀！）

這次聯乘本身已經非常吸引，加上《銀魂 THE FINAL》上映日撞正日本東京及多個市正實施緊急狀態令，上畫數天已暫停放映，令這批收集卡更顯罕有，當中由「阿銀」扮岩柱一款，在Yahoo拍賣已炒至3千日圓，賺回入場票價+汽水熱狗錢，萬事屋今次真的賺翻天啦！

雖說不是全國戲院停擺，但單單是東京都不能入場，已經大大影響紀念卡的發行量。

雖說不是全國戲院停擺，但單單是東京都不能入場，已經大大影響紀念卡的發行量。

Yahoo日本拍賣截圖

《銀魂》風《鬼滅之刃》角色卡 阿銀x岩柱炒個Dub！

+ 5 + 5 + 5

《銀魂》連初號機都惡搞過😆😆

在《銀魂》電視動畫內，阿銀連初號機都敢抽水，不過應該不可能出Crossover入場紀念品了。

在《銀魂》電視動畫內，阿銀連初號機都敢抽水，不過應該不可能出crossover入場紀念品了。

緊急追加報導！！！！！空知英秋為某角色親身配音！！

艾利撒比斯如臨大敵

+ 6 + 6 + 6

（影片連結）

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