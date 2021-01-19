【壽屋 創彩少女庭園 結城まどか】模型因市民疫情留守家中找樂子而重新大熱，但BANDAI高達再強，囡囡模型仍然是他們的痛蛋。而美少女模型最出色的就要數壽屋KOTOBUKIYA的裝甲美少女系列。2021年它們新推出了一套純校園風格的「創彩少女庭園」，沒有刀劍槍砲，單純製作一隻冷衫水手服美少女，頭砲「結城圓」在日本已經售罄！