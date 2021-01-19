撰文：鍾世傑
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【壽屋 創彩少女庭園 結城まどか】模型因市民疫情留守家中找樂子而重新大熱，但BANDAI高達再強，囡囡模型仍然是他們的痛蛋。而美少女模型最出色的就要數壽屋KOTOBUKIYA的裝甲美少女系列。2021年它們新推出了一套純校園風格的「創彩少女庭園」，沒有刀劍槍砲，單純製作一隻冷衫水手服美少女，頭砲「結城圓」在日本已經售罄！
（右）一般版由5500日圓升值至8000yen，（左）限定櫻花色版本更炒至10000日圓。（壽屋blog圖片）
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炒炒炒！囡囡身價爆升200％😱😱
由於美少女模型事前無估計過會大熱，終做成供不應求，網上炒風超高，由原價4500日圓炒到1萬日圓以上。
即睇5個原因 點解結成圓爆炒！
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