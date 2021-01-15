【BANDAI 鬼滅之刃 PROPLICA 炎柱煉獄杏壽郎 日輪刀】《鬼滅之刃 無限列車篇》已成日本史上票房冠軍作，男主角「炎柱」煉獄杏壽郎已成為fans心中最強的「大哥」，所以今次日本將會有大量「炎柱」玩具figure推出！打響頭炮的是BANDAI開發的PROPLICA道具刀，高規格造型，盡力將動畫內的炎刃日輪刀以3D立體重現！

同場還有其他10款2021年推出的炎柱玩具推介！看到有心水建議盡快訂購，來年才「追現」一定捱炒價！

PROPLICA是BANDAI網店限定的高品質動漫角色道具系列，比一般Cosplay服道具用料更講究，而且會收錄原作動畫的出招聲及角色對白。上款《鬼滅》炭治郎日輪刀可播70句主角對白，更有《紅蓮華》歌曲做配樂。

即睇PROPLICA 🔥炎柱日輪刀⚔️ 9大特點：👇👇

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同場睇：黏土人杏壽郎👇👇

頭號推介是人氣Q版系列ねんどろいど Nendoroid、編號1541的煉獄杏寿郎，眼睛上色可能是市面上所有火柱玩具中，還原度最高！

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其他 2021年必買杏壽郎Figure玩具👇👇

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同場加映：Gundam Yokohama橫濱高達神照片Twitter廣傳

日本橫濱 Gundam Factory Yokohama 可動高達將開放至今年3月，攝影家ひろカメラ早前公開一系列比「官圖」更高質的可動高達照片，晴天之下Gundam色調鮮豔得如CG畫！

（ひろカメラ @hiro_cameras 圖片）

想睇晒成輯相？請點擊：Gundam Yokohama橫濱高達神照片Twitter廣傳 網民狂讚：是否CG？