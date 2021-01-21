撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-01-21 17:05

香港動畫迷對B站BiliBili絕不會陌生，除了各種網民二創「MAD片」，還有很多正版動畫新番，愈做愈出色。該網站的「BiliBili 2020年度動畫大選」已經公開投票結果，口味跟日本略有不同，大熱作《鬼滅之刃 無限列車篇》只能登上第7位，反而有兩套「冷門作品」進佔TOP 10，即睇得獎名單！

BiliBili 2020年度動畫大選專頁

除了最基本的2020年度作品投票，還細分了一些角色、超人特攝專門獎，網民的選擇不單只得大熱作品，當中驚喜不少。

歷代最愛特撮英雄 奇葩作是大陸網民集體回憶😱😱

最愛往年動畫作品第5至第1位👇👇

最愛往年角色第5至第1位👇👇

總合部門首20名名單公開！咒術名次超越鬼滅！👇👇

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最愛2020年度角色第5至第1位👇👇

2021年最期待新作前5排名！有部受疫情影響遲遲未上👇👇

同場加映：朝日電視漫畫選舉100大海賊王排榜首👇👇

日本朝日電視《漫畫總選舉》投票冠軍，鬼滅大熱倒灶僅得第2，由1000期連載達成的海賊王奪冠！

100位至50名排名👇

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全100大名單請點擊：鬼滅大熱屈居亞軍 海賊王排榜首 朝日電視漫畫選舉100大名單

同場加映： 2020年最不捨它完結漫畫Top10

《鬼滅》、《七大罪》、《排球少年》，今年大結局的漫畫，你又最捨不得那部？