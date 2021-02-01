撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-01 11:36

今年花市規模大減、更無乾貨，好在仍有幾個適合動漫玩具迷的年末活動！比如深水埗南昌街有個「南昌歲の市」年宵市集，裝修型到好似深水埗文青cafe；專賣反斗奇貨、迪士尼及各國art toys搪膠限定福袋，款款福袋都是兩三百，內面的商品總值過千，CP值超高。

新年花燈變日式提燈，型格不老土。

PLAYMAXX位於南昌街100號，附近就是文青cafe區，他們舉行的展覽很有藝術性，卻又有玩具元素，又會太離地。去開玩具街一定要行多幾步去看看。

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反斗奇兵、變形金剛6款必買福袋！CP值超高！👇👇👇

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PLAYMAXX 「南昌歲の市」年宵市集

日期：2021年1月20日 ‑ 2月11日 、2月15日至23日（除年初一至初三外、每日開放）

時間：中午12時至 ‑晚上8時 (1月25至29日／13時至19時)

地點：香港深水埗南昌街100號 （2721 8887）

網址：http://playmaxx.com.hk/

同場加映：新城市廣場 X LEGO展😍😍

今年情人節與農曆新年重疊，不少商場都將兩個節日的消費性擺設／活動二合一，新城市廣場以12生肖LEGO人仔+健身造型主體搞展覽，更有限定版「新城市廣場X LEGO®12生肖躍動新春利是封套裝」送。

新城市廣場 X LEGO LET’S MOOVE 新春動樂園由即日開放至2021年2月28日，地點為新城市廣場1期1樓羅馬圓形獻技場。

同場加映： 朗豪坊迪士尼TSUM TSUM 春日園遊會 😍😍

迪士尼TSUM TSUM版 米奇扮牛牛，加上米妮、唐老鴨、小熊維尼、跳跳虎、三眼仔、高飛、大鼻與鋼牙、瑪麗貓、MO仔及小白一齊穿著12生肖造型同大家拜年！

《迪士尼TSUM TSUM 春日園遊會》即日起至2月28日於旺角朗豪坊4樓通天廣場舉行。

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《迪士尼TSUM TSUM 春日園遊會》即日起至2月28日於旺角朗豪坊4樓通天廣場舉行。