撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-01-22 15:17

HG 金鋼飛天鑽 Infinitism ver. 模型（無限量化版）於1月30日發售，BANDAI 2021年新款金鋼飛天鑽模型的分色分件做得非常出色，即睇開箱細節，以及它的3大賣點。

BANDAI HG 金鋼飛天鑽 Infinitism ver.（5500日圓／約$359）

金鋼飛天鑽其實唔係咁紅？😱

《金鋼飛天鑽》（原名《鋼鉄ジーグ》）係《鐵甲萬能俠》創作人永井豪1975年作品，香港由佳視播放時無線還未開台（後來TVB重播時叫《磁力鐵甲人》），全身一節節「節瓜」形綠色肌肉是靠磁石結合；「金鋼飛天鑽」主要打拳頭架，絕招不是死光或神劍，而是雙手變大鑽「隊爆」敵人。

當年來說故事設定非常異想天開，主角司馬宙是個生化人，雙拳合十即可變成巨形機械人頭，再由女朋友駕駛的飛船射出手手腳腳，合體成金鋼飛天鑽！70年代已經玩生化人，比《鐵甲萬能俠》思維超前，人氣卻不及前者。

角色無人氣．模型反而落足心機！😍😍

按照BANDAI要角求其搞、配角落力做的方針，模型部班大神竟然將金鋼飛天鑽主身上的黃色裝飾線通通以分色分件處理！一張貼紙也不用、上色噴油超方便，一公布時已經吸引模型迷注意，現在送上模型實物開箱及3大賣點，睇睇各細節配件水準如何！

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裂甲潮流帶動翻生👇👇

為何《金鋼飛天鑽》人氣不高，卻又會翻生？原來2007年萬代BANDAI主導了《鐵甲萬能俠》的reboot電影《鐵甲萬能俠 INFINITY》，劇中的Mazinger Z 由《Gundam 00》設計師柳瀬敬之renewed設計，一身「裂甲」設計重新吸引年輕人買模型玩具。「食得唔好嘥」，BANDAI順便將Great Mazinger、巨靈神、三一萬能俠都一一「裂甲化」推出HG Infinitism ver.模型，今次終於輪到金鋼飛天鑽。

兩款「裂甲版」鐵甲萬能俠都出過METAL BUILD版，但2號銷量麻麻，之後款式都只有模型版。

裂甲萬能俠模型，原來已出了9款👇

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同場加映：【2021年1-3月高達模型圖鑑】👇👇

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想睇埋2月／3月模型？請點擊睇原文：【2021年1-3月高達模型圖鑑】還有EVA及數碼暴龍 盤點21款最新作

同場加映：各款最新鐵甲萬能俠模型玩具介紹：

試玩Report：CCSTOYS鐵甲萬能俠魔神ZERO合金

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