撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-01-27 13:03

動物森友會／動森／動物之森｜Nintendo 近日公開了《動森》2月的季節更新，主題是極具森巴色彩的「狂歡節」，新島民「阿歡」將會和玩家一起熱舞狂歡。今次的更新預告中，最後更有驚喜給玩家，沒想到將會和任天堂的最強 IP 合作，神秘嘉賓以特別的方式在《動森》登埸。

👇👇狂歡節季節活動更新 新島民「阿歡」狂舞登埸👇👇

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👇👇新增節分和情人節等6個各地節日物品👇👇

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（Nintendo HK圖片）

今次的更新預告中，最驚喜的是預定 3 月將會和《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bro.）合作，推出相關主題的傢俱。未知會不會有 Mario 和 Luigi 的經典服裝呢？詳情將會在之後再公開，放低《動物森友會》一段日子的玩家是時候「回鍋」了。

👇👇《動物森友會》x「Sanrio」Amiibo卡再次推出👇👇

同埸加映：《 三國志・戰略版》無課也能逆襲課長 戰法多變 5大上癮原因

【手遊快評師｜《三國志・戰略版》】近期風靡港台的手機遊戲，一定會數到《三國志・戰略版》，很難能在手遊上看到戰略性如此高的作品。有部分玩家可以也因為熱潮入坑，但被一開始的「農埸」玩法嚇走，其實只要過了新手期後，資源州爭奪戰才是遊戲正式開始。今次就等快評師話你知，《三國志・戰略版》到底有多令人上癮。

👇👇《 三國志・戰略版》PVP迷必玩 戰術成份極高手遊遊戲👇👇

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