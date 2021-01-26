撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-01-26 19:01

【Hitman 3／刺客任務 3】作為光頭 Barcode 刺客 Agent 47 重生三部曲後的最後一集，同第2集一樣提供了6個關卡，講完了整個故事。那今集遊戲好不好玩？以下同大家快速評價：

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+ 5 + 5 + 5

【總結】遊戲性十足的潛行刺殺佳作

筆者由第一集Hitman（2000版）玩起，來到今集其實都耳熟能詳。Hitman 3 對比重生的1,2作雖然沒有很大的突破，但新的版圖及事件已令筆者玩得非常歡樂，整個過程都很享受。Hitman 3 也是碩果僅存的第三身潛行遊戲了，像Metal Gear Solid、Splinter Cell等都不復再，刺客教條則變成動作遊戲。實在很建議喜愛潛行類遊戲的玩家玩玩（也可等中文版更新）。缺點方面，此作的價值在於重玩及發掘，如果只想玩一次便放下的話，可能等有1~3減價合集才入手比較好。

關於SASO方面，筆者個人習慣是花幾小時摸索好版圖，順便完成幾次關卡。最後用新的解鎖元素、對地形的理解、敵人的行為路徑，全盤知識才去挑戰SASO，那樣玩會比較快捷輕鬆。

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+ 8 + 8 + 8

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【萊莎鍊金工房】可能是上次TGS直播節目大收旺場，KOEI TECMO再一次找來伊織萌Cosplay萊莎。今次更是變本加厲製作出「真人版」的萊莎官網，有瞓身短片之餘再大放送數張新相，廢話少講一齊看靚相吧：

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