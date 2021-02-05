撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-05 15:16

《鬼滅之刃 公式Fanbook 鬼殺隊見聞錄‧貳》是鬼滅之刃第二本資料集，當中有三套由作者吾峠呼世晴新繪的後傳漫畫。昨日（2月4日）發售即爆出震撼消息，吾峠呼世晴原來沒有引退，更表示正構思新漫畫！那究竟《鬼滅 fanbook貳》內容講甚麼？即睇！

《鬼滅の刃公式ファンブック 鬼殺隊見聞録・弐》集英社出版

《鬼滅》完得有點急，尾聲又忽然玩現代版，並沒有細心交代炭治郎、義勇等角色打敗無慘後究竟下場如何。所以今次吾峠呼世晴特別在《鬼殺隊見聞錄貳》中畫了3個短片，另加一些純文字，以作補充，吾峠呼世晴照舊以充滿母性的筆觸，用濃濃的愛好好交代各角色去向：

鬼殺隊成員10個最新近況 風柱一行為萌死FANS😍😍

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此外，2021年10月起，《鬼滅》作者將在東京舉行原畫展。

同場睇：👇👇《鬼滅》作者澄清23期新增內容元素👇👇

《鬼滅之刃》23期單行本將有約40頁新內容，當中有14頁更是首度曝光，《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴12月1日出文解話，以下是真正的新增內容：

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《鬼滅之刃》第23卷有真結局？吾峠呼世晴親自解釋附錄內容有甚麼

同場加映：鬼滅角正確讀音！禰豆子正音係泥豆子？

《鬼滅之刃》女主角禰豆子原來廣東話不是讀「妮豆子」？《鬼滅》作者吾峠呼世晴的名字又怎樣念？即來上一堂「鬼滅之刃正字課」。

畀住兩個你睇先，完全版請點擊：鬼滅之刃角色名一直都讀錯？禰豆子正音係泥豆子？附粵語正音教學