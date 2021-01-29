撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-01-29 18:58

《進擊的巨人 Final Season》已播出近2個月，而漫畫亦會在4月結束，現在才開始入坑的新fans，除了找原版漫畫補回劇情，現時Netflix、黃Viu都只提供 Final Season點播，無法重溫首3季劇情！所以特別整理了完整的劇情懶人包，睇完即可安心追番。

故事簡介：《進擊的巨人》（進撃の巨人）是漫畫家諫山創的出道作，因他的畫功不好，曾被集英社《少年Jump》拒於門外！好在講談社《別冊少年Magazine》識貨，2009年10月號開始連載《巨人》，故事中，人類建起三重高牆，防止被巨人吞食，特點是震撼的開場、醜樣的怪物、、豐富細膩的角色、超展開的劇情！

即睇：《進擊的巨人》1至3季劇情全整理

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《巨人》中的歷史真相！誰是獵人？誰是獵物？

你以為故事就那麼簡單嗎？在第３季結尾，諫山創話你知之前所有「歷史」都假的！真相由調查軍團進入地下室，才正式開估！

（注意：重要真相劇透 如果想自己追頭三季就不要看）

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（以下討論，強烈建議搭配觀看第一季第一集來理解。）

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相關圖輯：《進擊的巨人》在動漫迷心目中是近年來經典作之一，但動畫差點爛尾收場，當中原因不外乎一個「錢」字！（按圖了解）▼

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