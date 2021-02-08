撰文：長濱睡睡
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《機動戰士Gundam》高達跟日本AV女優吉澤明步，兩個都一樣全球知名，一樣「對腳玩成晚」（PG高達對腳真的要砌足一晚）！吉澤明步兩個月前在YouTube直播砌HG元祖高達模型。但由於這條硬漢實在太難砌，砌了上半身已經要停機。近日「明步砌高達part 2」影片終於上架，步姐繼續處理高達下半身，誓要任務完了！
影片截圖：上集明步只砌好了高達的上半身及一支砲。
吉澤明步因為跟香港女星鄧麗欣撞樣，曾被港男們戲稱為「暗黑版Stephy」，一系列VCD、DVD陪伴萬千港男渡過慢慢長夜。現在明步已引退轉型成為YouTuber，而80後港男晚上亦開始轉行砌高達、睇YouTube，所以明步早前就在自家 channel「あっきーちゃんねる」直播砌高達模型。
👇👇上集回顧：明步砌高達 有神之手客串👇👇
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原文連結：高達模型 X 暗黑版Stephy｜吉澤明步YouTube直播砌高達吸宅男觀眾
👇👇未解決！明步砌高達Part2 開始！👇👇
不過上次明步砌到一半「超晒時」，終拖到近日才能將HG 高達RX-78-2 GTO版完成！即睇下半場影片有乜笑點！
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