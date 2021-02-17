撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-17 19:32

BANDAI推出《新世紀福音戰士》EVA FRAME 食玩模型系列！幾十蚊、幾分鐘就砌好一隻好扭又靚仔的EVA01初號機模型。EVA FRAME 第1彈全套有8款，可以組合出初號機、2號機、零號機及運輸台、武器組配件，即睇開箱介紹！

EVA FRAME 每盒$49.90，一套8盒（鍾世傑 攝）

先來看看EVA FRAME 第1彈大全盒以及1至8號的內容：

+ 2 + 2 + 2

上圖EVA FRAME 初號機 外甲／骨架 2盒的全套組件（鍾世傑 攝）

5大優點令EVA FRAME比模型玩得更爽！

+ 42 + 42 + 42

EVA FRAME 食玩評分 ── 85分

近年BANDAI超進取勁積極開拓食玩模型，除了SUPER MINIPLA那邊的超級戰隊、機械人類型。今次EVA就沿用GUNDAM「G-FRAME」系列的骨肉分離構思，令細節同可動大提升，非常好扭，玩味絕不會比RG或Robot魂遜色，最適合連傳統盒裝模型都沒時間砌的人。

建議零售價每盒$49.90，一套8盒

各大玩具店、百貨公司玩具部及玩具反斗城均有代售

同場加映：【2021年1-3月高達模型圖鑑】👇👇

+ 31 + 31 + 31

想睇埋2月／3月模型？請點擊睇原文：【2021年1-3月高達模型圖鑑】還有EVA及數碼暴龍 盤點21款最新作

同場加映：Dynaction EVA初號機開箱

試玩Report：CCSTOYS鐵甲萬能俠魔神ZERO合金

同場加映：各款最新鐵甲萬能俠模型玩具介紹：

+ 3 + 3 + 3

試玩Report：Dynaction EVA初號機開箱｜40cm高可動性強 4個理由fans值得入手

👇👇同場睇：觀塘區特色玩具店／玩具開倉推介

+ 30 + 30 + 30

完全推介店名單請點擊：農曆新年2021｜買高達/超合金/Tomica 觀塘8間玩具店/開倉推介