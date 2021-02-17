食玩EVA FRAME開箱　初號機易砌又好扭　5個原因第一彈8款全套買

遊戲動漫
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BANDAI推出《新世紀福音戰士》EVA FRAME 食玩模型系列！幾十蚊、幾分鐘就砌好一隻好扭又靚仔的EVA01初號機模型。EVA FRAME 第1彈全套有8款，可以組合出初號機、2號機、零號機及運輸台、武器組配件，即睇開箱介紹！

EVA FRAME 每盒$49.90，一套8盒（鍾世傑 攝）

先來看看EVA FRAME 第1彈大全盒以及1至8號的內容：

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上圖EVA FRAME 初號機 外甲／骨架 2盒的全套組件（鍾世傑 攝）

5大優點令EVA FRAME比模型玩得更爽！

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EVA FRAME 食玩評分 ── 85分

近年BANDAI超進取勁積極開拓食玩模型，除了SUPER MINIPLA那邊的超級戰隊、機械人類型。今次EVA就沿用GUNDAM「G-FRAME」系列的骨肉分離構思，令細節同可動大提升，非常好扭，玩味絕不會比RG或Robot魂遜色，最適合連傳統盒裝模型都沒時間砌的人。

建議零售價每盒$49.90，一套8盒
各大玩具店、百貨公司玩具部及玩具反斗城均有代售

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