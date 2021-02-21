神谷浩史出道僅得一句台詞　《進擊的巨人》聲優自爆入行26年辛酸

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關注日本文化的人，一定對「聲優」不會陌生了。按照我們的說法，聲優可以直接理解為是配音員。再縮小範圍地講，藝君今天要和大家嘮嘮的大佬，就是你心中的動漫配音第一男神——神！谷！浩！史！

以物動人，以手言心。一生聲優，一生應援！
神谷浩史粉絲

《夏目友人帳》、《進擊的巨人》、《anglebeats》、《數碼寶貝04無限地帶》、《齊木楠雄的災難》、《再見絕望先生》、《無頭騎士異聞錄》只要你還在看動漫，那總有一天繞不過神谷桑！時間問題而已~~

藝君最近在重刷紀錄片《行家本色》時，忍不住再一次在神谷這一集裡被迷倒。這個常年站在日本動漫配音頂端的男人，入行26年，到底是怎麼用聲音征服我們的？ ？ ？

▼▼▼點擊了解神谷浩史由初入行到配音男神的經歷！▼▼▼

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我們來回憶一下，這些年來，神谷桑在我們的記憶裡留下過的聲音：

那麼，這些年來，神谷浩史的聲音，回應了你的期待了嗎？留言分享你最喜歡的神谷桑配音角色！

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【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】

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