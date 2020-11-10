【鬼滅之刃】網紅鍾明軒爆台版配音換人變罵戰　即睇就明三大爭議

《鬼滅之刃》無限列車篇10月30日在台灣上映，目前票房已破億台幣，網路紅人鍾明軒卻在11月5日PO出影片爆料，自己本來受邀為《鬼滅之刃》配音卻臨時喊cut，怒嗆代理商「木棉花MUSE」倒閉，從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察鍾明軒今天的討論聲量達8561筆，來看看網友們到底在吵什麼。

受邀配音卻臨時喊卡！鍾明軒狠嗆木棉花「儘早倒閉」

鍾明軒11月5日發布「本該是我配音的！！」影片，痛斥木棉花本與他敲好要讓他替《鬼滅之刃》魘夢一角配音，卻在確定合作後告知「因為有政治立場所以公司高層拒絕與他合作」，鍾明軒更直白表示「祝福木棉花可以儘早倒閉」，該影片不到1天的時間觀看次數達44萬。

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鍾明軒拍片爆料網友戰翻！3大爭議點一次看懂吵什麼

影片一發布，許多網友表示支持「明軒真的很適合」，百萬YouTuber「這群人」的展瑞回應「我期待了一下」、YouTuber艾莉莎莎也力挺鍾明軒「有鍾明軒的配音我才會去看」，木棉花粉絲專頁更湧入大量為鍾明軒抱屈的留言。

不過也有許多網友持反對意見，從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，發現「公開」、「簽約」、「專業」都是網友討論的爭議點。

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木棉花則稍早針對此事做出了回應，表示經營動畫市場已經30年，會考量的有作品跟角色本身，還有商品跟影音的推廣，強調「沒有政治立場」，相對的會去找各界，以及希望能與各界有聯繫並合作，木棉花也在今天公布《鬼滅之刃》無限列車篇中文版的完整配音名單，許多網友直呼「很期待！」

▼▼▼鍾明軒再上載了一段片道歉▼▼▼

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分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2019年11月08日至2020年11月06日。 資料來源： 《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法： 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鍾明軒』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】