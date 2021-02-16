撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-02-17 07:24

《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」繼續由ufotable幽浮社製作，新預告片已公開！新篇主力「音柱宇髓天元」有張超華麗新插畫，而新敵人上弦之六，更首度在動畫版霸氣現身！Fans就非常高興，但一批沒看過漫畫原作的家長，驚聞新一季《鬼滅》發生在日本古代風月區，紛紛在twitter表示教壞細路，不會讓家中小朋友收看，點算？

《鬼滅》繼電視動畫「竈門炭治郎立志篇遊郭篇」及電影「無限列車篇」，ufotable再度負責製作《鬼滅》TV動畫第2季「遊郭篇」，故事承接電影完結，炎柱壯烈犧牲後4個月，音柱找炭治郎小隊，一同潛入「花街」吉原遊郭（正式中文應為：遊廓），調查疑與鬼有關的人口失蹤事件：

《鬼滅之刃》第二季遊郭篇3大看點！👇👇

PV截圖一覽👇

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音柱：宇髓天元 究竟有幾勁幾華麗？👇👇

炭治郎小隊發掘新技能：扮女人？👇👇

上弦之六：墮姬＆妓夫太郎 又是苦命人？👇👇

何謂吉原遊郭？家長為何反感？👇👇

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《鬼滅》故事發生在大正時代，當時吉原遊郭是合法的、是歷史一部份，其實知名日劇《仁醫》也有用吉原的妓女來做故事女主角，加進故事應該不算過錯。另外，原作漫畫沒任何性交竹方面的劇情，也沒有刻意美化任何遊女／妓女角色。作者之所以使用吉原為背景，是想描寫上弦之六可憐身世，以為在吉原成為游女又風光又賺錢，最終卻被權貴害死。不過，《鬼滅》如今的確有很多小學生、幼稚園生fans，這些劇情對他們而言是難以理解的，是否讓小朋友收看，應該由家長決定，也適宜一同收看、作出解說。

鬼滅之刃 遊郭篇 動畫第二季2021製作確定👇👇

原作：吾峠呼世晴

監督：外崎春雄

角色設計：松島晃

動畫製作：ufotable

【cast】

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

宇髄天元：小西克幸

同場睇：《鬼滅之刃 火之神血風譚》試玩直播 炭治郎善逸爭用禰豆子鬧翻?👇👇

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想知邊位打嬴？可點擊看原文：《鬼滅之刃 火之神血風譚》試玩直播 炭治郎善逸爭用禰豆子鬧翻?

同場睇：鬼滅之刃粵語配音版廣東話準唔準?👇👇

以下將講解10個你未必識讀的角色名粵音，另會對照Viu版的人名／招式名是否讀得對👍（未出場角色除外👍另因主公大人太尊貴，暫時無角色讀他的全名……）

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原文連結：鬼滅之刃粵語配音版｜禰豆子、錆兔等10角色難字 廣東話正音教學

同場加映：鬼滅之刃上弦之月設計原型考究👍👍

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原文連結：《鬼滅之刃》粉絲神觀察揭上弦鬼原型 6大上弦鬼全是疫症化身？

同場加映：鬼滅短篇新作看10角色近況，原來係炭治郎教我妻追自己妹妹😱😱

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原文連結：鬼滅短篇《鬼殺隊見聞錄貳》10角色近況曝光 作者新書轉科幻？