撰文：長濱睡睡
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《進擊的巨人》漫畫將於4月完結，漫畫連載還餘下3話，而最新集數137話已經發售，今集又有角色領便當？全部人都死掉那結局有誰可打？馬上分析當中7個要點！並對結局最終回提出3個預想！
《別冊少年Magazine》2021年2月號已在2月8日發售，當中有結局倒數第3話：137話的連載。然而fans們笑言，重點其實在左下角：送超巨型「裸體里維兵長」襟章。😆
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連載近11年，漫畫由「樣衰到唔想睇」畫到變「神展開拍爛手掌」傑作，講談社《少年Magazine》系統的《進擊的巨人》，是市面少數能跟《少年Jump》匹敵的少年漫畫。而其動畫的製作水準超高，雖然Final Season轉公司水準急跌，但每一話都會成為連登及各動漫討論區熱門話題。
👇👇動畫已拍到最終季FINAL SEASON，如果想快速了解頭3季劇情，可以睇睇以下懶人包：👇👇
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想知巨人的真正來源，可點擊原文詳細了解：《進擊的巨人》劇情懶人包｜艾連/巨人來歷？20幅圖掌握首3季關鍵
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同場加映：進撃的巨人Final Season女角中槍亡 動漫史上20個超震撼角色之死😱
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