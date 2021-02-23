撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-23 12:49

Daft Punk 法國電子二人組昨日（2月22日）宣布解散，他們出道28年來，一直戴上機械人頭盔示人，身份雖然神秘，但他們在玩具、動漫界大活躍！潮物玩具件件炒，最高價達到20萬港元一對！馬上來回顧一下所有經典！

Daft Punk 8分鐘短片學Gundam W玩自爆！

成軍28年的法國傳奇House Music 電音組合Daft Punk22日上載一段8分鐘短片「Epilogue」，片中並未提及「解散」，片中兩人各有各行，之後突然折返相視，並為對方開動自爆裝置，以大爆炸結束。片中雖沒提及解散，但相關公關同步證實消屬實，但並沒有透露解散原因。

與松本零士合作拍動畫MV

Daft Punk型像新奇，本身亦好貪玩，作為音樂人在日本一直大受歡迎，更曾與老牌動畫家松本零士（代表作有《銀河鐵道999》、《宇宙海盜夏羅古》）合製音樂電影《interstella 5555》（銀河生死戀5555），松本不單只做人物設定，更責任監製，按照Daft Punk的第二張大碟專輯《Discovery》的樂曲創作故事：講一隊藍皮膚的人氣樂隊被軍隊俘虜，最後大打出手還自由予音樂；Daft Punk亦化作卡通人物在片中客串。

Daft Punk當然也有來過香港，公開過一張金鐘背景的照片。

13件最炒得Daft Punk 別注figure．炒價20萬港元大作跟香港有關

未解散前Daft Punk的玩具已經被炒家追捧，想像不到接下來究竟會升到甚麼程度！

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仲出過GAME！

Daft Punk喜歡玩具和動畫，但打機就麻麻，多年來只曾在PS3《DJ Hero》內客串，只要玩他們的樂曲，就會見到機械人在畫面上演出。

點解Daft Punk要扮機械人？早期真身圖片激罕公開！

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同場加映：食玩EVA FRAME開箱 初號機易砌又好扭

《新世紀福音戰士》EVA FRAME全新食玩模型，第1彈有初號機、2號機、零號機，幾十蚊、幾分鐘就砌好一隻好扭又靚仔的EVA模型，即睇開箱！

完成後的EVA FRAME 初號機，比一罐汽水高少少。(鍾世傑 攝)

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