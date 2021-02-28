撰文：賴浩然
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【牧場物語橄欖鎮與希望的大地】Switch牧場物語有著極多元素而且很自由，你喜愛專注農業、蓄牧、烹飪、礦工等任何一種生活也可。有了技能及製作加工，亦有大量功能性的道具或設施可以解鎖。以下就提供前中期的重要解鎖元素，何時有坐騎可騎馬？如果抽乾水塘的水？即睇下文！
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