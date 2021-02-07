死前最想看到結局漫畫Top10　獵人竟不是冠軍　有部45年都未出完

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【希望死前能看到結局的漫畫】人氣漫畫作很多都會出現「死不斷氣」的情況，原因有非常之多，可能是作者太懶、可能是作者慢工出細貨，又可能是出版社及編輯部不想它完等等。最近日本futaman就投票選出「想死前看到結局」的漫畫排名，看完整個榜不知為何感到莫名的坎坷：

👇有生之年看到結局的漫畫 日本投票Top10排名👇

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【鯊魚 Gura（古拉）】Vtuber 虛擬偶像近年大爆發，Hololive成員更是如日中天。當中最驚為天人的就非鯊魚Vtuber Gawr Gura莫屬。她繼首位Hololive成員突破100萬訂閱之後，最近更突破了200萬之數，出道不夠半年(上年9月出道)已經是全世界Vtuber排名第二位，直迫出道4年多的元祖級Vtuber絆愛。為何Gawr Gura那樣紅？以下同大家了解一下：

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