【希望死前能看到結局的漫畫】人氣漫畫作很多都會出現「死不斷氣」的情況，原因有非常之多，可能是作者太懶、可能是作者慢工出細貨，又可能是出版社及編輯部不想它完等等。最近日本futaman就投票選出「想死前看到結局」的漫畫排名，看完整個榜不知為何感到莫名的坎坷：