撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-03-03 07:00

《千與千尋》真人舞台劇化（2022年公演），日本人氣女星橋本環奈及上白石萌音以Double Cast 形式輪替飾演「千尋」，不過有fans就擔心會毀掉原作！其實動畫作品變身舞台劇在日本已屬家常便飯，不少作品已經上演10年以上，有自己一批極忠心的fans。今次嚴選10套歷年作品，當中竟然有6套的造型超崩壞？

宮崎駿動畫電影《千與千尋》舞台版由曾經執導《悲慘世界》的John Caird負責。《千》在《鬼滅之刃 無限列車篇》打破紀錄前，曾以300億日圓穩據日本總票房冠軍達19年，今次改篇令人注目。

主角千尋由（左起）女演員橋本環奈與上白石萌音雙主演

😱😱😱10套漫改劇6套超崩壞！多啦A夢災難級演出嚇死寶寶！😱😱😱

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👇👇日本漫改舞台劇文化已超過50年歷史？👇👇

原來日本早在1969年已開始將漫畫改編成舞台劇，但真正在47年前打起漫改舞台劇文化的，這班女性，廣義來講甚為是日本動漫角色Cosplay的先鋒……

漫改舞台劇製作認真．新星輩出👏👏

搞完笑也戴個頭盔，舞台劇的化妝、服裝、審美觀都是自成一派，如果硬要將其跟原作、日劇比較，其實是吃力不討好的。日本的漫改舞台劇製作非常認真，應該受到尊重，有時看硬照會覺得好浮誇而已。

今季日劇《我的女兒交不到男朋友》中演濱邊美波初戀對像的1米9男角東啓介，正是《網王》及《刀劍亂舞》舞台劇出身！

漫改舞台劇近年也成為日本藝能界登龍門的踏台，捧紅不少新人，比如今季日劇《我的女兒交不到男朋友》中演濱邊美波初戀對像的1米9男角東啓介，正是《網王》及《刀劍亂舞》舞台劇出身！

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同場加映：《進擊的巨人》九大巨人能力及擁有者分析👇👇

《進擊的巨人》動畫漫畫都已進入結局倒數階段，除了最常見的超大型巨人，還有艾連的進擊巨人，究竟9位巨人各自有甚麼能力？現階段又寄宿在那個角色身上？馬上分析！

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同場加映：《真人快打》為首35套遊戲改編荷里活電影/劇集合集👇👇

電影《真人快打》(Mortal Kombat)即將上映，荷里活改編game題材向來爛片不絕；現時美國原來有35部美日遊戲已經拍成／即將開拍電影、美劇！

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