撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-02-25 15:03

人氣AV女星波多野結衣去年曾跟上原亞衣一齊Cosplay《鬼滅之刃》，近日更在IG穿《動物森友會》熊仔耳睡衣自拍，原來這套毛毛睡衣大有來頭！相片中，更大公開自己的打機房珍藏，即睇老師書架上15套珍藏漫畫，還有她的玩具公仔收藏！

波多野穿日女最愛Gelato piqu動森家居服

嚴格講波多野其實並不是Cosplay，而是穿了《動物森友會》的原裝聯乘毛毛耳睡衣打卡自拍，想知點買嗎？ 日本宅民超多，AV女優也是人，當中有很多女星都喜歡動漫文化，也樂意公開個人興趣跟Fans打成一片。

波多野扮成《動物森友會》超紅角色小潤 (波多野結衣★@hatano_yui 圖片)

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波多野結衣打機房公開！卡比獸戴綠帽

波多野公開了自己的打機房，沙發上有大量Pokemon毛公仔，卡比獸戴綠帽（慘），留意圖左邊還有巨型Sonic子公仔。相信大家最想轉生成為波多野手上那隻史萊姆。

好想轉生成為波多野手上那隻史萊姆 (波多野結衣★@hatano_yui 圖片)

😍 放大睇波多野老師書架上15套珍藏漫畫！還有一位AV女優光碟？😱

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同場加映：鬼滅之刃｜波多野老師暗黑版胡蝶忍 禰豆子痂女版禰豆子

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原文連結：桃乃木香奈cosplay《鬼滅之刃》戀柱 由身材到食量都神還原

同場加映：AV女優吉澤明步是高達迷？YouTube拍片砌模型

影片截圖：上集明步只砌好了高達的上半身及一支砲。

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原文連結：【Gundam x 暗黑Stephy】吉澤明步高達模型終完成 示範Ｍ字開腳