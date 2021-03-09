撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-03-09 16:13

【真‧三國無雙／電影／遊戲】已公布多年的《真‧三國無雙》改編電影終於篤定在今年4月29日上映，最近官方公開了正式宣傳片，展示大量角色造型，其中古天樂的呂布造型更引起網民熱議。

影片一出後評價頗為兩極，雖然一部份角色的造型和場面還原備受稱讚，但相對地其他角色的造型和選角就不太受認同；特別是最多人留言批評電腦特技效果不濟。

按圖放大真三國無雙電影/原作造型對比及網民留言：

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👇2021年4月新番（春番）必追20部推薦👇

【4月新番／春番／2021年4月新番】時間過得快，好像還沒開如追了1月新番多久，4月新番（春番）又準備來了。過了星光熠熠極盡豪華的1月新番，4月仍然有很多值得一追的期待作品，以下是《香港01》科技玩物頻道整理的20部必追春番。

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👇外媒 Gamespot 選出25款最佳PS4遊戲👇

【PS4最佳遊戲】雖然大家仍未買到PS5，不過PS4也相信將會未來數年慢慢退下舞台。外媒Gamespot最近就選出25款PS4史上的最佳遊戲（Best PS4 Games of All Times），一齊看看：

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【馬娘／賽馬娘Pretty Derby／ウマ娘 プリティーダービー】馬娘手機遊戲非常高質，遊玩性高而且畫面精美，雖然封鎖了華人地區IP但仍無阻馬迷VPN翻牆遊玩甚至課金。不過遊戲中的馬名都是片假名而沒有漢字，如果沒看動畫的話相信很多馬都不知怎樣，亦有很多角色只是客串難記憶。以下就提供全馬娘的中英文速查，方便與其他馬主們交流：

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