撰文: 賴浩然 最後更新日期: 2021-03-07 06:00

【PS4最佳遊戲】雖然大家仍未買到PS5,不過PS4也相信將會未來數年慢慢退下舞台。外媒Gamespot最近就選出25款PS4史上的最佳遊戲(Best PS4 Games of All Times),一齊看看:

👇外媒 Gamespot 選出25款最佳PS4遊戲👇

+ 18 + 18 + 18

👇PS5 FF7RI公布 尤菲新章做主角 中文截圖👇

+ 64 + 64 + 64

詳細文章:PS5 FF7RI發表|尤菲做主角全新兩章節 PS4版免費升級可承繼資料

👇全新手遊 FF7 THE FIRST SOLDIER 、FF7 EVER CRISIS👇

+ 6 + 6 + 6

詳細文章:PS5 FF7RI發表|尤菲做主角全新兩章節 PS4版免費升級可承繼資料

👇同場加映:尼爾手遊NieR Reincarnation 必知15心得👇

+ 11 + 11 + 11

詳細文章:尼爾NieR手遊|快速升戰力/回體力 玩家必知15技巧 附首抽攻略