撰文：賴浩然
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【MHR／Monster Hunter Rise／MHRise／魔物獵人崛起】距離發售日漸漸迫近，MHRise再舉行了直播節目，公開PV5及更多遊戲新情報，亦公開了即將推出的第2次體驗版。以下就提供發布會的12大重點，包括一些你可能看漏了的細節可懶人包快速看：
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【PS4最佳遊戲】雖然大家仍未買到PS5，不過PS4也相信將會未來數年慢慢退下舞台。外媒Gamespot最近就選出25款PS4史上的最佳遊戲（Best PS4 Games of All Times），一齊看看：
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