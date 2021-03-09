MHR新情報｜迅龍/雷狼龍參戰／蟲技變招／最終Boss現身／12大重點

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【MHR／Monster Hunter Rise／MHRise／魔物獵人崛起】距離發售日漸漸迫近，MHRise再舉行了直播節目，公開PV5及更多遊戲新情報，亦公開了即將推出的第2次體驗版。以下就提供發布會的12大重點，包括一些你可能看漏了的細節可懶人包快速看：

👇MHR PV5及新情報12大重點及易看漏的細節👇

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👇MHR 百龍夜行、泥翁龍、巫女參戰等新情報7大重點👇

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詳細文章：MHR百龍夜行玩法／泥翁龍妃蜘蛛新魔物／巫女參戰／新情報7大重點

👇Monster Hunter Rise 充能斧快速上手重點教學👇

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詳細文章：MHR攻略｜充能斧快速上手教學　各式超解、反擊全填充、連技心得

👇Monster Hunter Rise 教學沒教你的10個新玩法👇

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詳細文章：Monster Hunter Rise攻略｜教學沒教10個玩法　空中腳踏/連續壁走

👇同場加映：外媒 Gamespot 選出25款最佳PS4遊戲👇

【PS4最佳遊戲】雖然大家仍未買到PS5，不過PS4也相信將會未來數年慢慢退下舞台。外媒Gamespot最近就選出25款PS4史上的最佳遊戲（Best PS4 Games of All Times），一齊看看：

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詳細文章：外媒選25款PS4最佳遊戲　尼爾上榜　這隻完成度不足竟然入選

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