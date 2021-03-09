【MHR／Monster Hunter Rise／MHRise／魔物獵人崛起】距離發售日漸漸迫近，MHRise再舉行了直播節目，公開PV5及更多遊戲新情報，亦公開了即將推出的第2次體驗版。以下就提供發布會的12大重點，包括一些你可能看漏了的細節可懶人包快速看：