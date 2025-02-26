Monster Hunter Wilds全14款武器排名　近攻﹑遠攻T0　新手用呢把

《Monster Hunter Wilds》作為系列的最新作，就算沒有新武器，但原來的 14 款武器也迎來了重大調整，不僅在攻擊方式上更多派生，部分武器更是強化了流暢度和傷害，讓戰鬥節奏更為緊湊。然而，在這些變化之下，武器的強弱排名也隨之有所變動。



Tier S 武器——最強輸出選擇

弓（Bow）

在《Monster Hunter Wilds》的武器預告一出時，弓的「自動追蹤」就成為很多獵人的焦點。弓能站上 T0 位置，其強大之處在於穩定的遠程輸出能力，讓獵人可以在安全距離內造成高額傷害。尤其是在 Wilds 加入了更流暢的迴避機制後，弓的「蓄力墊步」變得更為靈活，可以在魔物攻擊時迅速躲避並進行反擊。此外，弓的「誘導箭 」與「集中射擊」在新版本中成為新手的神技，更容易命中魔物，不會因此瞄準問題令 dps 下降。

銃槍（Gunlance）

銃槍在 Wilds 中表現極為亮眼，它擁有全遊戲最穩定的輸出能力，並且能夠透過「完美防禦」與「角力」來保護自身，同時持續輸出傷害。此外，銃槍新的連裝龍杭全彈發射令其不再只是全彈+敲打無限loop，玩法更多變的同時傷害也達到 T0 級數。無論是在單人狩獵還是組隊作戰，銃槍的攻防一體特性讓它成為強勢的選擇。

太刀（Long Sword）

太刀在 Wilds 依然維持其高爆發與靈活性的特性，透過新加入的「氣刃蓄力」讓氣刃值的累積更為輕鬆。此外，「氣刃釋放」﹑紅刃的新動作讓太刀玩家可以在特定時機爆發高傷害，進一步提高戰鬥節奏。不過要玩得好，看破和居合還是要練好，不然的話只能發揮到太刀10%的威力。

Tier A 武器——強勢但略有局限

大劍（Great Sword）

大劍仍然是 Wilds 中單次輸出最高的武器之一，擁有「衝撞攻擊」﹑「格擋」強大反擊手段。由於新版本加入了「專注模式」，讓玩家可以更準確地瞄準魔物弱點，使得大劍在高難度狩獵中能夠發揮更大作用。不過，由於大劍的攻擊速度較慢，仍然需要玩家熟悉魔物的攻擊模式才能發揮最大優勢。

狩獵笛（Hunting Horn）

狩獵笛在 Wilds 中獲得了極大的強化，除了高暈眩傷害之外，響玉連段更是讓它在輸出與輔助方面都表現優異。然而，狩獵笛的操作難度依然較高，防禦選擇較少，使得生存能力略遜於其他 T0 武器。同時不同武器的譜面也不一樣，要練好邊打邊上 Buff 的難度高。

充能斧／盾斧（Charge Blade）

盾斧有大量的 GP 機制讓它成為 Wilds 最能夠利用反擊系統的武器，搭配「屬性迴旋斧強化斬」的爆發輸出，傷害極為可觀。然而，盾斧的學習成本較高，要打出傷害前要先儲瓶，對於新手來說較難掌握，因此雖然輸出潛力極高，但仍需一定的技術與經驗來駕馭。

Tier B 武器——表現穩定，但有明顯短板

雙刀（Dual Blades）

雙刀雖然擁有極高的攻擊速度與輸出潛力，但在beta版缺乏屬性加成，導致整體傷害表現較為一般。此外，雙刀依然需要玩家管理「鬼人化」與「耐力條」，對於不熟悉遊戲機制的新手來說，可能會影響戰鬥節奏。

片手劍（Sword & Shield）

片手劍斬擊斧擁有最豐富的招式與靈活的攻擊方式，但目前版本的輸出表現並不突出。然而新增「反擊上撈斬」可以在防禦狀態下使用，這將進一步提升其防禦能力。

長槍（Lance）

長槍的攻守平衡能力依然出色，並且新增了更多的盾擊暈眩攻擊，使得在組隊戰鬥中更具戰術價值。然而，由於其輸出效率仍然偏低，使得長槍的使用門檻較高，必須長期站在魔物的正前方，對於新手來說可能不太友好。

操蟲棍（Insect Glaive）

操蟲棍目前的輸出能力較低，並且空中連擊機制被削弱，導致使用體驗不如前作。然而，「跳躍攻擊」的回歸，將讓蟲棍重新成為一款高機動性的武器。可是，在武器的新派生中，操蟲棍比其他武器的新動作少。

Tier C 級武器

重弩（Heavy Bowgun）

重弩在 Wilds 的表現較為一般，雖然傷害仍然不錯，但攻擊節奏過慢，缺乏機動性。不過，重弩「集中特效彈【龍吼】」在龍熱模式下打到弱點上，攻擊力會上升，雖然在 solo 中不算 T0 武器，但在後期刷素材也應該是常見的武器之一。

輕弩（Light Bowgun）

輕弩目前的輸出能力較低，並且在 beta 中缺乏強力的屬性與異常狀態彈藥，導致整體傷害輸出表現不如預期。新手想練輕弩的話，就要把速射墊步連射和追擊射擊練好，與魔物保持的距離成為關鍵。

大錘（Hammer）

大錘擁有極高的單發傷害與暈眩效果，但由於攻擊範圍較小，且需要精準預測魔物動作，使得它的使用門檻較高。此外，大錘在組隊模式中容易影響隊友，因此在多人狩獵時需要特別注意攻擊角度。

斬擊斧／劍斧（Switch Axe）

斬斧在缺乏關鍵技能「閃避距離提升」與「迅速變形」時，機動性較差。此外，部分關鍵動作的流暢度仍需進一步優化，使得斬斧在當前版本中處於較為尷尬的位置。