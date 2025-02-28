魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds攻略｜不論是新手入坑，還是由初代玩到玩在的老獵人，Monster Hunter Wilds 加入了不少新的元素和改動，都是需要在入 Game 前了解，能讓狩獵過程更加順暢和有更好的體驗。以下分享 8 個開 Game 必知的事，沒想到全熟肉有如此作用。



1）超OP捷徑：自動選擇藥品﹑異常回復

Monster Hunter Wilds 同樣有捷徑功能，獵人可以在個人帳幕中登錄不同的狩獵動作和道具。Monster Hunter Wilds 新加入了兩個動作：最適合體力回復﹑最適合狀態回復，獵人無需自己決定使用回復藥﹒大，還是回復藥，只要使用「最適合體力回復」捷徑，系統就會自動根據現時血量幫你使用最適合的藥品。

「最適合狀態回復」更屈機，以往獵人出現異常狀態，如中毒﹑臭氣﹑睡眠，都要手忙腳亂找針對性的解除異常狀態道具，一直不理會或手速慢了就有機會貓車，但現在有了「最適合狀態回復」捷徑，只要身上有適合的道具就會幫你根據現時的異常狀態使用。

2）飛翔爪執素材

今集在地圖上的探索時間非常長，而且大多數時間都坐在鷺鷹龍的背上，特別是在主線自動跟隨 NPC 時，經常會略過身邊的素材。其實只要按下 R2+O，就可以使用飛翔爪執素才材，而在同一範圍內有多個素材的話，更可以使用上下方向鍵，選擇自己想要的目前去拾取，確保在跑圖時也能收集所需素材。

3）全熟肉

老獵人一定知道，全熟肉可以用來增加耐力上限，是前中期狩獵前常用的道具。來到Monster Hunter Wilds竟強化了全熟肉的效果，可以同時增加血量和體力上限外，更能回復約3分1血。雖然全熟肉的進食時間比回復藥長，但仍可以在魔物轉區時代替回復藥補充狀態。想知如何一次燒到 12 舊全熟肉，可以參考之後的攻略教學。

4）陷阱﹑大爆彈桶回收

想加快狩獵，不少獵人會使用陷阱和大爆彈桶，而一定有不少獵人試過放了陷阱後，魔物竟然轉區，浪費了珍貴的道具。Monster Hunter Wilds新機制下，獵人可以把放出來的陷阱和爆彈桶回收，完全不怕用錯時機浪費。

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5）遊戲必用設定

記者知道獵人們一開 Game 就磨拳擦掌想要狩獵魔物，但請稍等一下，先進入系列設定畫面，把設定改一改，對於狩獵過程無往不利。新手可以參考以上幾個建議的設定修改，如關閉隊友的會心數字和非騎乘時的鷺鷹龍﹑拉大視野﹑減少畫面震動等。

6）鷺鷹龍補給

以往打完一個任務，都會先回到大本營或村，獵人可以慢慢重整旗鼓。而在任務開始前也有補給箱可以拿任務提供的道具。Monster Hunter Wilds把這些過程都放到鷺鷹龍身上，獵人可以在騎乘時按方向鍵左，在鷺鷹龍的背包上補充道具。

7）砥石新系統

Monster Hunter Wilds的砥石使用都有所改動，以往必須把整個磨刀過程完成後，才成功回復斬味。現時，每一下的磨刀動作都會回復一定的斬味，因此獵人就算也磨刀的過程中回避或被擊中，也能回復到斬味，相當佛心。

8）集中弱點攻擊

最後講一講Monster Hunter Wilds新加入的集中模式，有不少獵人反映在戰鬥過程中，要經常按「L2」睇有沒有弱點出現，非常應該戰鬥的流暢度。其實獵人可以細心留意魔物身上會出現本身沒有的傷口，以及傷害數字會框住，其實就代表該位置出現了弱點，可以使用集中攻擊。