刺客教條：暗影者（Assassin's Creed Shadows）將於3月20日發售，19日凌晨媒體game評解禁，根據評分網站 Metacritic 整合數據，本作平均分達82分，當中 PS5 版 81分、Xbox 版 87分、PC版為最低只有 78 分，即睇全球各大遊戲媒體對新作的個別評價和打分。



這遊戲在發表後一直因為「文化挪用」，硬將野史中的黑人當成日本武士，製作團根本不懂日本歷史等問題而被受批評。所以對比起IGN、Eurogamer、這類game專門媒體，記者認為看看一般大眾傳媒的評分會更有趣。19號晚評分解禁後，幾乎8成媒體評分有80分以上（事實上HashTECH01 都有提早收到遊戲，記者Jeff給了88分），更有3個媒體，當中包括2個非專業game網打出100pt滿分，究竟是一般玩家其實根本不介意遊戲中的「偽日本文化」，還是收了錢的唱好 review？各位有甚麼睇法？

NME（音樂電影多媒體娛樂網）／100分

《刺客教條：暗影》是《刺客教條：維京紀元》後整個「刺客系列」的重大更新，展示了龐大的技術、視覺效果提升、全新的遊戲藍圖。精彩的故事和精心設計的角色，將遊戲置於一個令人信服的日本時代，探索起來很有趣。它自信地為「刺客系列」定下新基準。

《刺客教條：暗影》遊戲圖片

VG247（英國電子遊戲部落格）／100分

雖然《刺客教條：暗影》肯定有些問題，但玩起來實在太過癮了！故事引人入勝，而且你做的每件小事都充滿進展和獎勵感，簡直就像一款從現代Roguelike遊戲中汲取靈感的開放世界遊戲。每個動作都有意義，那些誘惑你清理地圖上所有圖標的麵包屑更是令人垂涎。這或許是有史以來規模最大的《刺客教條》遊戲之一，但同時也感覺是製作最精良的一部。

《刺客教條：暗影》遊戲圖片

The Guardian (英國衛報)／100分

確實如此。很少有其他遊戲能把這個時代背景做得如此出色。穿梭於茂密的竹林，攀登古老的城牆，潛入其中盜取寶藏，這些精彩的瞬間，足以彌補遊戲的不足之處。

《刺客教條：暗影》遊戲圖片

之後才來看看專業遊戲網媒的試玩評分吧

IGN／80分

《刺客教條：暗影》終於擁抱封建日本，雙主角設定出色，地圖和技能樹簡化，戰鬥更具挑戰性。故事雖有老套情節，但情節複雜引人入勝，陰謀詭計與戰國時代背景完美融合。戰鬥系統有進步，相比《維京紀元》雙主角各有獨特武器和技能的概念很好，各處節點都有改良，總體而言，遊戲有不足，但潛力無限。

IGN《刺客教條：暗影者》評分：80分

Eurogamer／80分

《刺客教條：暗影》的規模宏大，細節令人印象深刻，向封建日本的美麗致敬；舞台非常豐富，極具探索性。遊戲有多種支線任務，但劇情略顯鬆散，奈緒江與彌助的個人主要任務顯得可有可無，且兩位主角間互動不足。

Eurogamer《刺客教條：暗影者》評分：80分

GameSpot／80分

《刺客教條：暗影》雙主角設定，奈緒江的忍者玩法出色，潛行暗殺樂趣無窮，四季變化影響遊戲體驗。彌助的武士玩法相對遜色，缺乏潛行和跑酷元素。故事鬆散，但奈緒江的個人故事和遊戲世界本身仍有亮點，整體而言，遊戲性極佳。

GameSpot《刺客教條：暗影者》評分：80分

《刺客教條：暗影者》（Assassin's Creed Shadows）在推出後也有即時更新改良，早前媒體試玩發現遊戲內詛可破壞日本神社，引起日本網民公憤。更有日本新聞媒體報導事件，並訪問了日本神社管理機構，對方表示的確擔心有人打完機有樣學樣，將採取適當應對措施。不過根據日本網媒 automaton 最新報導，發現遊戲更新後已無法破壞神社，攻擊村莊內平民也不會流血。