《刺客教條：暗影者》（Assassin's Creed Shadows）在經歷延期和文化爭議後，終於要在 3 月 20 日上架。記者有幸受邀提前遊玩，到底舞台搬到日本戰國時代後，今集雙主角玩法的《刺客教條：暗影者》為玩家帶來怎樣的體驗呢？以下無劇透評測，分享記者20小時的提前遊玩感受。



ANIMUS HUB 遊戲中心

在進入遊戲前，先要提一提新加入的 Animus Hub 遊戲中心。有玩過《刺客教條》系列的都知道，玩家是進入祖先的記憶中，在過去不同年代﹑國家﹑歷史片段中行動，因此時常會聽到 AI 引導的「腦內音」。Animus Hub 整合了系列的不同作品，如《幻象》﹑《維京紀元》﹑《奧德賽》等，玩家只要擁有該遊戲就可以無縫進入不同的遊戲。同時，《暗影者》的DLC也將在這裡兌換﹑購買。

選武士定忍者？雙主角點玩法？

《刺客教條：暗影者》實行雙主角玩法，分別是武士「彌助」和忍者「奈緒江」，只要玩完序章和第二章的開首後，就可以自由切換兩個主角去通關。話雖可以隨時使用那一個主角去通關，但想要玩傳統的《刺客教條》風格，就只有使用奈緒江，其技能樹與以往的刺客主角類似，袖劍﹑近／遠程暗殺﹑潛行等。

彌助即完全是武士的戰鬥風格，當當正正的拔刀對戰，可以使用大太刀、薙刀﹑狼牙棒，當中最吸引的是有很多處決﹑斬首技能，手起刀落把敵人的「腦袋搬家」的確有以往系列主打刺殺所沒有的快感。可是，別以為雙主角的戰鬥風格截然不同，玩家就會有很明顯的分野去選擇那一個主角通關。

由於故事有很多時候都需要在城池內對抗，奈緒江的潛行能力會方便很多，彌助就連在牆上行路也有困難，使用信仰之跳更會跌出草堆。同時，就算彌助在近戰攻擊力較大，但動作緩慢，面對多人圍攻的場合，反而奈緒江的輕快風格更實用。因此，記者在遊玩時其實大部份時間都是使用奈緒江。

戰國背景﹑環境大加分！

《刺客教條：暗影者》的彌助是系列首次使用真實歷史出現過的人物作為主角，而且香港玩家或多或少對日本戰國時代也有認識，當看到織田信長﹑百地三太夫﹑森蘭丸等歷史人物登場就已經想看看在《刺客教條》中會如何改編。同時，《暗影者》強調新的系統，玩家可以弄熄油燈，在黑暗中的角色離開敵中的視野中，非常適合在戰國充滿油紙趟門的環境。

最後想提一提《刺客教條：暗影者》的遊戲設定，現在有很多遊戲都為了新手入門，會設定得比較簡單，如自動走到目的地﹑大量的指示。反之，又有些遊戲的門檻過高，完全沒有提示，令玩家無所適從。而《刺客教條：暗影者》在這方面做得非常出色，玩家可以選擇完全由自己探索和選擇對話，或遊玩完整的本格故事，不作選擇。就連在騎馬趕路時，也可以選擇開不開導航線。另外，建議打開沉浸模式，角色會根據場合﹑人物設定改變語言，如彌助會切換義大利文和日文。