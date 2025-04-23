大阪大CAPCOM展直擊｜接下來數個月，相信有不少港人去大阪世博睇「高達館」和「魔物獵人館」，若然抽不中場館預約也不怕！推薦你去大阪中之島美術館睇「大CAPCOM展」，除了魔物獵人Monster Hunter，還有《街頭霸王》、《Rockman》、《生化危機》等CAPCOM經典作品的相關展品，更可以motion capture變身阿隆、洛克人，互動元素勁豐富！



「大CAPCOM展」早前已在東京展出過，大阪展期為3月20日至6月22日。這個展顧名思議就是將CAPCOM這家遊戲廠的名作精華濃縮於一身，有歷史回顧電視牆，上面不只得文字插畫，甚至有舊電視播gameplay畫面。其他展品除了舊game海報、設定畫、開發計劃書，想睇珍貴資料的人不會失望。

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大阪大CAPCOM展

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互動玩法多！

現代的展覽當然不只平面靜態素材，「大CAPCOM展」都有幾種互動玩法，比如很打機feel的facal capture扮艾露貓；在motion capture機前做不同動作操作阿隆、洛克人出必殺技；還有《生化危機》鬼屋用電筒搜尋喪屍、又或是鬥快畫pixal art 點點畫、7.1聲道影院，互動元素勁豐富！

大阪大CAPCOM展

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另一部份展覽內容是解釋當年CAPCOM製作遊戲的秘訣，比如在未有半透明繪圖能力私機板上模擬出半透明效果。

大阪大CAPCOM展

臨走可以拎一張四方型卡紙畫下你的CAPCOM回憶，投入收集箱後有機會貼堂。

大阪大CAPCOM展

離場有pop up store不過無法拍照，cap了一回官網圖等大家參考看看，最吸引的設定集4月尾開始再版，一定要買。

大阪大CAPCOM展

參觀資料

「大CAPCOM展」門票成人3000日圓、大學生2500日圓、中小學生1000日圓，平日直接到場買飛即可，紅日怕人多可以提早在LAWSON網頁預購，到日本後於LAWSON便利店取票。交通方面，由港人旅大阪最多人住的難波出發，坐地鐵御堂筋線至淀屋橋站，行15分鐘到達。甚至由梅田步行前去，也不過15分鐘左右。（LAWSON買飛連結）

地址：大阪府大阪市北區中之島 4-3-1

開放日期：10:00 – 17:00（逢星期一休息）

網址：https://daicapcomten.jp/